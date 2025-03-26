ВСУ продвинулись в Белгородской области, враг давит на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе границы между Курской и Сумской областями. Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что путинские войска продвинулись в пределах и на восток от села Журавки.

24 и 25 марта войска РФ наступали возле Гоголевки, возле пункта пропуска "Суджа", около н.п. Владимировка, Веселое, Журавка и Басовка.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области. Связанный с Кремлем российский "военкор" рассказал 24 марта, что ВСУ продвинулись на запад от Демидовки и на северо-запад от Поповки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

25 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вблизи Волчанска 24 и 25 марта.

Операция РФ №2 - Луганская область

25 марта российские оккупанты наступали на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Каменки, Петропавловки и Степной Новоселовки 24 и 25 марта.

25 марта войска РФ продолжали наступать на направлении Боровой, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали возле Загрызово, под Копанками, в направлении Новомихайловки, Катериновки и возле Чернещины 24 и 25 марта.

25 марта российские захватчики наступали на Лиманском направлении, но также не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Колодезей, Ямполевки, наступали на Новое и Заречное, а также возле Торского 24 и 25 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

25 марта российские оккупанты продолжали наступать на Северском направлении, но не смогли продвинуться. 24 и 25 марта войска РФ атаковали в районе Григорьевки, Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

25 марта войска РФ продолжали наступать в направлении Часового Яра, но не продвинулись. 24 и 25 марта российские захватчики атаковали у самого Часового Яра и в направлении Предтечино и Делиевки.

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что войска РФ продвинулись в северо-западной части Торецка и центральной части Александрополя (к юго-западу от Торецка).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 марта, показывают, что российские оккупанты продвинулись на юго-восточную окраину Щербиновки (к западу от Торецка).

Войска РФ атаковали под самым Торецком, возле Делиевки, Дачного и Крымского 24 и 25 марта.

25 марта российские оккупанты наступали на Покровском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Елизаветовки, Лисовки, Сухого Яра, Шевченко, Возрождения, в районе Котлино, Удачного, Преображенки, Богдановки, Успеновки, Соленого и в направлении Новосергиевки и Котляровки 24 и 25 марта.

Силы обороны Украины контратаковали на северо-восток от Покровска в районе Тарасовки, на юг от Покровска в районе Шевченко и на юго-запад от Покровска в районе Удачного и Котлино.

24 марта представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские атаки на Покровском направлении в последнее время усилились после недавней короткой паузы, но интенсивность атак противника не такая высокая, как в феврале 2025 года, вероятно, из-за значительных потерь россиян в личном составе и технике.

Начальник службы радиоэлектронной и кибернетической борьбы украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что российские оккупанты используют в среднем от 100 до 150 беспилотников-FPV в день на Покровском направлении, но использование дронов со стороны россиян зависит от погодных условий.

25 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 марта войска РФ атаковали в районе Разлива, Константинополя, Андреевки, Улаклы и Алексеевки.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Разливом и Константинополем.

25 марта российские оккупанты продолжали наступать в направлении Великой Новоселки, но не смогли продвинуться. Войска РФ наступали в районе Днепроэнергии, Веселого, Скудного, Новоочеретоватое, возле Вольного Поля и Новополя 24 и 25 марта.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали вблизи Веселого и Вольного Поля.

"Южная ось"

Российские захватчики недавно продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 24 и 25 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись в центре Степного (северо-западнее Работино) и в южной части Лобкового (северо-западнее Работино).

24 и 25 марта российские оккупанты атаковали возле Лобкового, Малых Щербаков, Степного и Каменского.

25 марта войска РФ вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 марта российские захватчики атаковали на Днепровском направлении.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 марта проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 183 боевых столкновения.

В Силах обороны Украины отметили, что больше всего российские захватчики атаковали на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.