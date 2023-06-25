ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів. Череватий розповів про ситуацію під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку просунулись на 600-1000 метрів. При цьому російські загарбники зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах довкола Бахмуту від 600 до 1000 метрів", - пояснив Череватий.

За його даними українськими Силами оборони знищено:

танк,

БМП,

дві САУ,

дві РСЗВ "Град",

три ПТРК,

три гармати МСТА-Б,

ЗРК Стріла-10,

шість польових складів з боєприпасами,

три дрони-камікадзе "Ланцет",

та один безпілотник "Орлан-10".

Окрім втрат в техніці росіяни зазнали втрат і в особовому складі. ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 - взято в полон.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Так, наші бійці проводять успішні контрнаступальні дії на флангах.

Наприклад, 9 червня українські військові змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках на Бахмутському напрямку.

Більшу частину самого Бахмута наразі контролюють окупанти, проте бої за місто тривають. За оцінками британської розвідки, на кожні 48 см завойованих загарбниками позицій, у них є в середньому один вбитий або поранений.

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