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ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку, у місті - запеклі бої

Фото: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

РБК-Україна зібрало коментарі представників Сил оборони України щодо ситуації у місті та на Бахмутському напрямку.

ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку за добу

"Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стали винятком і ця доба - сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 метрів, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямі", - розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

У самому Бахмуті ворог просувається, ведуться запеклі бої

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, звільнені останніми днями у передмісті Бахмута майже 20 квадратних км українські військові не втратили.

"У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", - запевнила вона.

Про те, що в самому Бахмуті тривають гарячі бої, підтвердив і Череватий.

"Ворог намагається за будь-яку ціну взяти це місто. Для цього він стирає його буквально з лиця землі, щоб Сили оборони могли менше використовувати міські споруди як фортифікаційні споруди", - розповів він.

За даними карти Deepstate на 17 травня, у окупантів дійсно є просування в районі Бахмута у напрямку Хромового.

"Снарядного голоду" у РФ немає, але ініціатива поступово переходить до ЗСУ

Череватий також навів таку статистику: 456 разів ворог обстріляв з різних типів артилерії, калібрів та реактивних систем залпового вогню позиції українських захисників, "тим самим підтвердивши, що ні про який снарядний голод не може бути й мови".

На думку спікера, російські загарбники розуміють, що ініціатива поступово переходить до Сил оборони України.

"Не маючи великої кількості резервів, не маючи якихось переваг у кількості техніки та особового складу над ворогом, однак, ми б'ємо його", - зазначив він.

Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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Бахмут