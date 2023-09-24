ЗСУ просунулись в Запорізькій області: карти боїв ISW

Бої в Луганській та Харківській областях

Повідомляється, що 22 вересня російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися. 22 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили наземну атаку поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового), але не уточнив результат. Він стверджував, що російські війська продовжують зміцнювати свої позиції біля Синьківки, а в районі Серебрянського лісу біля Кремінної суттєвих змін не відбулося.

Українські офіційні особи не повідомляли про жодні російські наземні обстріли на лінії Кремінна-Сватове 23 вересня. Екс-голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 23 вересня заявив, що російські війська в Луганській області зменшили обсяг артилерійського вогню через ротацію особового складу.

Російські джерела спростували заяви, що російські війська зайняли Синьківку (6 км на північний схід від Куп’янська). Міноборони Росії повідомило, що 23 вересня російські війська завдали удару по українських військах поблизу Синьківки. Відомий російський військовий блогер повідомив, що станом на 23 вересня українські війська контролюють Синьківку. Раніше російські джерела стверджували, що російські війська частково оточили Синьківку та захопили північну частину населеного пункту в середині серпня 2023 року.

Бої на Донбасі

23 вересня українські війська продовжували контрнаступальні дії на південному фланзі Бахмута, але нових територіальних здобутків не досягли. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували вести наступальні дії в невстановленому районі на південь від Бахмута.

Російський військовий блогер заявив, що російські сили відбивають українські атаки на Курдюмівку (12 км на південний захід від Бахмута). Речник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що нещодавнє звільнення Україною Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) дозволяє українським силам завдавати ударів по російських тилових позиціях і націлюватися на російські контрольні пункти.

Євлаш додав, що українські позиції знаходяться приблизно в трьох кілометрах від російської наземної лінії зв'язку (GLOC), ймовірно, йдеться про російську логістичну лінію на трасі Т0513. Російські джерела, включно з Міноборони Росії, продовжували стверджувати, що українські війська не повністю контролюють Кліщіївку та продовжують бої за населений пункт.

Російські війська продовжували контратаку на північному та південному флангах Бахмута, але 23 вересня не досягли жодного підтвердженого прогресу. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно здійснили наземні атаки поблизу Міньківки (13 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки.

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер так само заявив, що російські сили контратакують у районі Кліщіївки та Андріївки та ведуть запеклі бої на висотах на північному фланзі Бахмута, який тягнеться до східної околиці Берхівки (3 км на північ від Бахмута). Він стверджував, що російські війська все ще контролюють більшість висот у цьому районі.

Російський військовий блогер розповсюдив інформацію про нібито зіткнення з мобілізованими військовослужбовцями 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (ВДВ) у серпні 2023 року, яка виявила, що елементи цього елітного підрозділу, ймовірно дислокованого в районі Бахмута, не мають артилерійської підтримки. Він отримав повідомлення від одного зі своїх підписників, який стверджує, що зіткнувся з новоприбулими мобілізованими 11-ї бригади ВДВ, які щоденно штурмували невизначену лінію фронту.

ISW раніше спостерігала за підрозділами 11-ї бригади ВДВ, які дислокувалися в Бахмуті та брали участь у бойових діях, починаючи з червня та липня 2023 року.

23 вересня російські війська розпочали наступ на рубежі Донецьк-Авдіївка, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські штурми поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька), Побєди (5 км на південний захід від Донецька) і Красногорівки (6 км на захід від Донецька). Пов’язаний з Кремлем мблогер заявив, що російські війська продовжували атакувати Мар’їнку та відновили наступ на підступах до Красногорівки.

"Південна вісь"

23 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували українські позиції з напрямку Микільського (4 км на південний схід від Вугледара), але не просунулися.

Російські джерела стверджували, що 23 вересня українські війська провели невдалі наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей. Міноборони Росії стверджує, що російські війська відбили п'ять українських атак у невизначених районах на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили невдалі атаки на захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські війська 23 вересня вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і не робили підтверджених наступів. Російський батальйон "Восток", який, за повідомленнями, діяв у західній Донецькій та східній Запорізькій областях, стверджував, що російські сили відновили невизначені позиції, раніше втрачені в районі Великої Новосілки, і що частини 40-ї російської морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) просунулися в наступ.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки). На кадрах, опублікованих 23 вересня, нібито видно елементи російського 394-го мотострілецького полку (127-ма мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії.

Українські війська 23 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні зображення, опубліковані 23 вересня, показують, що українські сили просунулися на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що українські війська витісняють російські війська з позицій у районі Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Про це в інтерв'ю CNN заявив командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський. 23 вересня він заявив що українські сили досягли "прориву" на лівому фланзі Вербового і що українські сили продовжують наступ.

Російські військові блогери широко заперечували повідомлення про український "прорив" під Вербовим та наступ українців у північній Новопрокопівці. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Вербового та Роботиного. Російські військові блогери також стверджували, що на західній околиці Роботиного тривають запеклі бої.

23 вересня російські війська вели наступальні операції на заході Запорізької області, але не підтвердили наступ. Російські військові блогери стверджували, що російські сили атакували поблизу Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова) та Роботиного. На геолокаційних кадрах, опублікованих 22 вересня, видно елементи російського спецназу "Осман", які діють на захід від Вербового.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що минулого тижня російські війська використовували підрозділи "Шторм-З" у спробах відбити позиції поблизу Роботиного.

Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили проводять рейди в дельті Дніпра. У Міноборони Росії заявили, що українські війська безуспішно намагалися закріпити позиції на островах і на лівому березі Дніпра. Російський військовий блогер заявив, що українські війська продовжують діяти на островах у дельті Дніпра.

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