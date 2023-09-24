ВСУ продвинулись в Запорожской области: карты боев ISW

Бои в Луганской и Харьковской областях

Сообщается, что 22 сентября российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись. 22 сентября российский военный блоггер заявил, что российские войска совершили наземную атаку близ Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового), но не уточнил результат. Он утверждал, что российские войска продолжают укреплять свои позиции у Синьковки, а в районе Серебрянского леса возле Кременной существенных изменений не произошло.

Украинские официальные лица не сообщали ни о каких российских наземных обстрелах на линии Кременно-Сватово 23 сентября. Экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 23 сентября заявил, что российские войска в Луганской области уменьшили объем артиллерийского огня из-за ротации личного состава.

Российские источники опровергли заявления, что российские войска заняли Синьковку (6 км северо-восточнее Купянска). Минобороны России сообщило, что 23 сентября российские войска нанесли удар по украинским войскам вблизи Синьковки. Известный российский военный блоггер сообщил, что по состоянию на 23 сентября украинские войска контролируют Синьковку. Ранее российские источники утверждали, что российские войска частично оцепили Синьковку и захватили северную часть населенного пункта в середине августа 2023 года.

Бои на Донбассе

23 сентября украинские войска продолжали контрнаступательные действия на южном фланге Бахмута, но новых территориальных достижений не достигли. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали вести наступательные действия в неустановленном районе к югу от Бахмута.

Российский военный блоггер заявил, что российские силы отбивают украинские атаки на Курдюмовку (12 км юго-западнее Бахмута). Представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что недавнее освобождение Украиной Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) позволяет украинским силам наносить удары по российским тыловым позициям. .

Евлаш добавил, что украинские позиции находятся примерно в трех километрах от российской наземной линии связи (GLOC), предположительно, речь идет о российской логистической линии на трассе Т0513. Российские источники, включая Минобороны России, продолжали утверждать, что украинские войска не полностью контролируют Клищиевку и продолжают бои за населенный пункт.

Российские войска продолжали контратаку на северном и южном флангах Бахмута, но 23 сентября не добились никакого подтвержденного прогресса. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно совершили наземные атаки вблизи Миньковки (13 км северо-западнее Бахмута), Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Клищиевки и . .

Связанный с Кремлем военный блоггер также заявил, что российские силы контратакуют в районе Клищиевки и Андреевки и ведут ожесточенные бои на высотах на северном фланге Бахмута, который тянется к восточной окраине Берховки (3 км к северу от Бахмута). Он утверждал, что русские войска все еще контролируют большая часть высот в этом районе.

Российский военный блогер распространил информацию о якобы столкновении с мобилизованными военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВДВ) в августе 2023 года, которая обнаружила, что элементы этого элитного подразделения, вероятно, дислоцированного в районе Бахмута. Он получил сообщение от одного из своих подписчиков, утверждающего, что столкнулся с вновь прибывшими мобилизованными 11-й бригады ВДВ, ежедневно штурмовавшими неопределенную линию фронта.

ISW ранее наблюдала за подразделениями 11-й бригады ВДВ, которые дислоцировались в Бахмуте и участвовали в боевых действиях, начиная с июня и июля 2023 года.

23 сентября российские войска начали наступление на рубеже Донецк-Авдеевка, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (непосредственно западнее Донецка), Победы (5 км юго-западнее Донецка) и Красногоровки (6 км к западу от Донецка). Связанный с Кремлем мблогер заявил, что российские войска продолжали атаковать Марьинку и возобновили наступление на подступах к Красногоровке.

"Южная ось"

23 сентября российский военный блоггер заявил, что российские войска атаковали украинские позиции по направлению Никольского (4 км юго-восточнее Угледара), но не продвинулись.

Российские источники утверждали, что 23 сентября украинские войска совершили неудачные наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей. Минобороны России утверждает, что российские войска отразили пять украинских атак в неопределенных районах на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы совершили неудачные атаки к западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские войска 23 сентября вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и не предпринимали подтвержденных наступлений. Российский батальон "Восток", который, по сообщениям, действовал в западной Донецкой и восточной Запорожской областях, утверждал, что российские силы восстановили неопределенные позиции, ранее утраченные в районе Великой Новоселки, и что части 40-й российской морской пехотной бригады (Тихоокеа) продвинулись в наступление.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки) и Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки). На кадрах, опубликованных 23 сентября, якобы видны элементы русского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии).

Украинские войска 23 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные изображения, опубликованные 23 сентября, показывают, что украинские силы продвинулись севернее Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вытесняют российские войска с позиций в районе Вербового (18 км юго-восточнее Орехова). Об этом в интервью CNN заявил командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский. 23 сентября он заявил, что украинские силы достигли "прорыва" на левом фланге Вербового и что украинские силы продолжают наступление.

Российские военные блоггеры широко отрицали сообщения об украинском "прорыве" под Вербовым и наступлении украинцев в северной Новопрокоповке. В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки возле Вербового и Работиного. Российские военные блоггеры также утверждали, что на западной окраине Работиного продолжаются ожесточенные бои.

23 сентября российские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области, но не подтвердили наступление. Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы атаковали вблизи Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова) и Работиного. На геолокационных кадрах, опубликованных 22 сентября, видны действующие к западу от Вербового элементы российского спецназа "Осман".

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что на прошлой неделе российские войска использовали подразделения "Шторм-З" в попытках отразить позиции вблизи Работиного.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы проводят рейды в дельте Днепра. В Минобороны России заявили, что украинские войска безуспешно пытались укрепить позиции на островах и на левом берегу Днепра. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска продолжают действовать на островах в дельте Днепра.

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