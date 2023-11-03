ЗСУ просунулись в районі Кліщіївки та на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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