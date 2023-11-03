ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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