ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки, а РФ хоче оточити Куп’янськ​​​​: карти боїв ISW

Українські війська ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Силам оборони вдалося просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти активізували наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку і мають на меті оточити Куп’янськ, але ЗСУ тримають оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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