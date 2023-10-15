ВСУ продвинулись к северу от Марьинки, а РФ хочет окружить Купянск: карты боев ISW

Украинские войска ведут наступательные операции на нескольких направлениях. Силам обороны удалось продвинуться к северу от Марьинки. Российские оккупанты активизировали наступление на Купянско-Лиманском направлении и ставят целью окружить Купянск, но ВСУ держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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