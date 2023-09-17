ЗСУ просунулись під Кліщіївкою та Вербовим: карти боїв ISW

ЗСУ просунулись в районі Кліщіївки Донецької області та Вербового Запорізької області. А росіяни, ймовірно, вгатили з артилерії по своїм же військам, які здавались Силам оборони в Андріївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

16 вересня російські війська продовжували бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли незначного прогресу. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська просунулися на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Берестового (32 км на південь від Кремінної).

16 вересня Міноборони Росії заявило, що минулого тижня російські війська покращили свої тактичні позиції на куп’янському напрямку.

Повідомляється, що українські сили продовжували наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і не просувалися 16 вересня. Російські військові офіційні особи стверджували, що російські сили відбили дві українські атаки в напрямку Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янськ) і п’ять українських атак поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська 16 вересня вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що українські сили просунулися на південний схід від Роздолівки (17 км на північний схід від Бахмута) і в північній Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили 16 вересня, що українські сили провели успішні штурмові операції поблизу Кліщіївки, а також тривають бої поблизу Кліщіївки та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що українські війська поступово відтісняють російські війська з позицій і змушують їх відступати на бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Російський військовий блогер визнав український контроль над Андріївкою (10 км на південний захід від Бахмута), але інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контролюють лише частину Андріївки і що більша частина населеного пункту є "сірою зоною".

Російські військові блогери стверджували, що українські сили контролюють південну та центральну Кліщіївку, але російський агрегатор новин стверджував 15 вересня, що це поселення є "сірою зоною", і українські сили не закріпилися в цьому населеному пункті.

Російські джерела стверджували, що українські війська безуспішно атакували лінію Кліщіївка-Курдюмівка на північ від Бахмута і що тривають бої біля Кліщіївки та Андріївки.

Російські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 16 вересня. Російські мілблогери стверджували, що російські сили успішно контратакували в північно-східній Кліщіївці та поблизу Андріївки. Російські військові блогери стверджували, що російські війська контролюють залізницю безпосередньо на схід від Андріївки, північно-східну Кліщіївку та Курдюмівку.

Український Генштаб і Маляр повідомили, що російські сили безуспішно атакували поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута) та Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута). Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада опублікувала кадри та повідомила, що російська артилерія обстріляла російських військових, ймовірно 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-го армійського корпусу), які здаються українським силам в Андріївці.

Маляр повідомила, що українські сили на лінії Авдіївка-Донецьк утримують позиції на Авдіївському та Мар’їнському напрямках (на західній околиці Донецька).

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися 16 вересня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Мар’їнки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували з напрямку Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки) та на південній околиці Авдіївки, але не уточнив результат.

"Південна вісь"

16 вересня українські війська продовжили штурм адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські сили ведуть штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Російський батальйон "Восток", який діє в цьому районі, заявив, що за останні три дні темп українських дій знизився. Російський агрегатор новин заявив, що підрозділи 37-ї окремої мотострілецької бригади (36-а загальновійськова армія Східного військового округу) 15 вересня відбили українську атаку біля Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили контратаку в районі кордону Донецько-Запорізької області 16 вересня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Урожайного та зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії (СВО) витіснили українські сили з позицій на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки) і зайняли невизначений опорний пункт.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній Запорізькій області та 16 вересня просунулися вперед. Опубліковані 16 вересня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що українська піхота просунулася далі вздовж серії російських оборонних позицій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), але, ймовірно, не підтримує ці позиції.

Українська присутність на цих оборонних позиціях свідчить про те, що російські сили також не контролюють ці позиції. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли неуточненого часткового успіху поблизу Вербового та Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжували наступальні операції на Новопрокопівку з північного заходу, що свідчить про розширену українську присутність на захід або південний захід від Роботиного. Інші російські джерела стверджували, що невеликі українські групи проводили невдалі штурми без важкої техніки поблизу Роботиного та Вербового. У Міноборони Росії стверджували, що минулого тижня російські сили відбили 18 українських атак поблизу Роботиного та Вербового.

Російські сили здійснили контратаку в західній Запорізькій області, але не досягли підтверджених успіхів 16 вересня. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували з Копані (12 км на південний захід від Оріхова) і Новпрокопівки, але не уточнив результат.

Російські джерела продовжують повідомляти про активність українців у дельті Дніпра. 16 вересня російський військовий блогер заявив, що на островах у Дніпрі та поблизу них тривають бої в Херсонській області. У Міноборони Росії стверджували, що російські сили на херсонському напрямку протягом минулого тижня зосереджувалися на тому, щоб не допустити висадки українських військ на східному (лівому) березі Херсонської області, а також на островах у Дніпрі.

Речник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська в окупованому Криму переналаштовують зону ППО. 15 вересня Гуменюк заявив, що український удар по російській системі С-400 "Тріумф" поблизу Євпаторії в Криму 14 вересня змушує російські сили змінити розташування своїх систем протиповітряної оборони і що російські війська виявили значні прогалини в протиповітряній обороні. покриття в Криму.

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