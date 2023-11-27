ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни стверджують, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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