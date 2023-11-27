ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ продвинулись на полкилометра к Новофедоровке (15 км северо-восточнее Работино).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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