ЗСУ просунулись в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, - Зеленський

Бої в Курській області

Нагадаємо, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.

Тим часом, як Україна організовує гуманітарні коридори для росіян, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, російські військові завдають ударів з танків, ствольної артилерії та мінометів, а також скидають КАБи на власні населені пункти в Курській області.

Водночас Зеленський сьогодні зазначив, що операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

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