ЗСУ просунулись в Донецькій та Запорізькій областях: карти боїв ISW

Українські військові просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Також ЗСУ відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Повідомляється, що 25 січня українські війська завдали удару по навчальному полігону російських операторів безпілотників поблизу окупованого Іловайська Донецької області.
Російські джерела стверджують, що українські сили завдали удару по навчальному комплексу російської військової частини № 72. 78528 поблизу Покровки (на схід від Іловайська), загинуло 24 військовослужбовця РФ.
"Південна вісь"
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