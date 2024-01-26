RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях: карты боев ISW

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили окупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Бои в Донецкой области

Сообщается, что 25 января украинские войска нанесли удар по учебному полигону российских операторов беспилотников вблизи оккупированного Иловайска Донецкой области.

Российские источники утверждают, что украинские силы нанесли удар по учебному комплексу российской воинской части № 72. 78528 вблизи Покровки (восточнее Иловайска), погибли 24 военнослужащих РФ.

 

"Южная ось"

 

 

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ