ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях: карты боев ISW

Украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили окупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Сообщается, что 25 января украинские войска нанесли удар по учебному полигону российских операторов беспилотников вблизи оккупированного Иловайска Донецкой области.
Российские источники утверждают, что украинские силы нанесли удар по учебному комплексу российской воинской части № 72. 78528 вблизи Покровки (восточнее Иловайска), погибли 24 военнослужащих РФ.
"Южная ось"
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