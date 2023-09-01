ЗСУ прорвали "Суровікінську лінію" оборони біля Роботиного, - розвідка Естонії

Естонська розвідка вважає, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Запорізькому напрямку в районі Роботиного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберга, якого цитує ERR.

За його словами, протягом останніх тижнів Збройні сили бойовими діями у Запорізькій області, в напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів.

"Українські війська вийшли на першу лінію траншей так званої Суровікінської лінії оборони і прорвали її принаймні в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового", - розповів полковник.

Він зауважив, що бої там були найінтенсивнішими, росіяни були змушені перекинути туди більше підрозділів з інших місць, зокрема частини Псковської повітряно-десантної дивізії, які були переведені з Бахмута та Лимана.

"Ці дії показують, що Росія йде на досить великі ризики, що свідчить про те, що її запаси обмежені, їх залишилося небагато", - сказав він.

Звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зазначимо, за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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