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ВСУ прорвали "Суровикинскую линию" обороны у Работино, - разведка Эстонии

Пятница 01 сентября 2023 16:09
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ВСУ прорвали "Суровикинскую линию" обороны у Работино, - разведка Эстонии Фото: Марго Гросберг (_grosberg_facebook_com)
Автор: Наталья Кава

Эстонская разведка считает, что ВСУ прорвали первую линию обороны в Запорожском направлении в районе Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберга, цитируемый ERR.

По его словам, в последние недели Вооруженные силы боевыми действиями в Запорожской области, в направлении Работино и Вербовое, смогли истощить оккупантов.

"Украинские войска вышли на первую линию траншей так называемой Суровикинской линии обороны и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на западную сторону Вербового", – рассказал полковник.

Он отметил, что бои там были наиболее интенсивными, россияне были вынуждены перебросить туда больше подразделений из других мест, в частности части Псковской воздушно-десантной дивизии, которые были переведены из Бахмута и Лимана.

"Данные действия показывают, что Россия идет на достаточно большие риски, что свидетельствует о том, что ее запасы ограничены, их осталось немного", - сказал он.

Увольнение Роботино

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.

Отметим, по словам военных экспертов, Роботино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу – Мелитополю.

Больше о тактическом значении Роботино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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