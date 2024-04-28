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У ЗСУ прокоментували застосування РФ дронів невстановленого типу під час атаки

Фото: спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки по Україні російські війська використали БПЛА невстановленого типу. Ймовірно, що це розвідувальні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивать (сили оборони України, - ред) і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", - розповів він.

Які розвідувальні дрони найчастіше використовує РФ

Насправді, за словами Плетенчука, над територією України працюють російські дрони різного типа.

"Зазвичай, "Орлан-10", вже добре знайомі. Це дрони ZALA, SuperCam, набагато рідше можна побачити  "Форпост" та Qods Mohajer-6 іранського виробництва. Останній, здебільшого, працює над акваторією Чорного моря", - додав спікер.

Навколо тимчасово окупованого Криму, за його даними, здебільшого патрулює пілотована авіація - літаки Бє, літаки АНи, та постійно присутні "Сушки" та МіГи, які ведуть розвідку та можуть наносити вогневе ураження.

Обстріл України

Після масованого ракетного удару по Україні вранці 27 квітня, російські війська увечері того ж дня запустили по Україні дрони-камікадзе кількома групами.

Під час другої у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження готелю, власники якого тільки відновили будівлю після обстрілу в 2022 році.

У Повітряних силах розповіли, що РФ атакувала Україну, використавши 9 безпілотників, п'ять із яких були невстановленого типу. ППО вдалося збити всі "шахеди" і один із поки невстановлених.

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