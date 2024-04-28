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В ВСУ прокомментировали применение РФ дронов неустановленного типа во время атаки

Фото: спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки по Украине российские войска использовали БПЛА неустановленного типа. Вероятно, что это разведывательные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вчера было сбитие. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивать (силы обороны Украины, - ред) и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями", - рассказал он.

Какие разведывательные дроны чаще всего использует РФ

На самом деле, по словам Плетенчука, над территорией Украины работают российские дроны разного типа.

"Обычно, "Орлан-10", уже хорошо знакомые. Это дроны ZALA, SuperCam, гораздо реже можно увидеть "Форпост" и Qods Mohajer-6 иранского производства. Последний, в основном, работает над акваторией Черного моря", - добавил спикер.

Вокруг временно оккупированного Крыма, по его данным, большей частью патрулирует пилотируемая авиация - самолеты Бе, самолеты АНы, и постоянно присутствуют "Сушки" и МиГи, которые ведут разведку и могут наносить огневое поражение.

Обстрел Украины

После массированного ракетного удара по Украине утром 27 апреля, российские войска уде ввечером того же дня запустили по Украине дроны-камикадзе несколькими группами.

Во время второй в Николаеве прогремели взрывы. Позже стало известно о повреждении отеля, собственники которого только восстановили здание после обстрела в 2022 году. 

В Воздушных силах рассказали, что РФ атаковала Украину, использовав 9 беспилотников, пять из которых были неустановленного типа. ПВО удалось сбить все "шахеды" и один из пока неустановленных.

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