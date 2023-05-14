ЗСУ продовжують йти вперед під Бахмутом, захоплено понад 10 позицій ворога, - Маляр

"Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського", - повідомила вона.

Маляр додала, що українські військові взяли в полон ворожих солдатів із різних частин.

"В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - розповіла заступник міністра оборони.

Маляр підкреслила, що станом на зараз окупанти не можуть оточити Бахмут і "досягти гучної перемоги на цьому напрямку".

При цьому вона додала, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем.

Нагадаємо, вчора Маляр повідомляла, що ЗСУ поступово просуваються за двома напрямками в передмісті Бахмута.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

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