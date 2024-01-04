ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області, - Генштаб

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на цьому напрямку минулої доби російські війська здійснили дев'ять безуспішних штурмових дій.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року стало відомо, що українським захисникам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. Вони тримають плацдарм і не дають окупантам вибити їх звідти, незважаючи на постійні спроби ворожих штурмів.

Спікера Сил оборони півдня Наталія Гуменюк нещодавно наголошувала, що українські військові на лівому березі Дніпра мають перевагу у мотивації.

Пізніше вона наголошувала на тому, що українські захисники намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра. При цьому окупанти атакують бійців ЗСУ дронами.