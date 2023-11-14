ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 13 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 13 листопада, показує, що російські війська просунулися на захід від Володимирівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили понад 15 російських атак поблизу Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки та Новоєгорівки.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що українські сили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках обороняються від російських підрозділів, які складаються з засуджених новобранців, та регулярних російських підрозділів, які в основному складаються з мобілізованого персоналу.

Представник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські сили в цьому районі часто проводять атаки групами чисельністю до 10 осіб кожна та чотирма - п'ятьма транспортними засобами - елементами розміром з відділення з обмеженою бойовою міццю.

Російські джерела стверджували, що українські війська 13 листопада безуспішно контратакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Міністерство оборони Росії заявило, що елементи російських військ відбили чотири українські напади в районі Загоруйківки та Тимківки і що елементи російського Центрального угруповання військ відбили п'ять нападів у районі Кремінної, Діброви та Білогорівки.

Фітьо заявив, що українські сили проводять пристосувальні наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Операція №2 - Донецька область

ISW повідомив, що українські війська провели наземні атаки під Бахмутом 13 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували штурмові операції у Бахмутському напрямку.

Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Івановського.

За повідомленнями інституту, 13 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції під Бахмутом та підтвердили наступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що російські війська просунулися на захід від Ягідного.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Кліщіївки та поблизу Дубово-Василівки, Іванівського та Андріївки.

Декілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська перетнули залізничне полотно поблизу Кліщіївки і зміцнюють контроль над позиціями в північній частині Кліщіївки, хоча ISW на даний момент не може підтвердити це твердження.

Російський блогер стверджував, що російські війська витіснили українські війська з Кліщіївки кілька днів тому, тоді як інший блогер стверджував, що українські сили все ще контролюють Кліщіївку. ISW не спостерігала візуальних свідоцтв просування Росії до самої Кліщіївки.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська просунулися у напрямку Богданівки та встановили нові позиції поблизу Берхівського водосховища.

За словами ISW, 13 листопада російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 10 листопада, показує, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Степового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки на південний схід та південь від Новокалинового, на схід від Первомайського та Новобахмутівки, а також поблизу Авдіївки та Сєверного.

Декілька російських військових блогерів заявили, що бойові дії продовжуються поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та сміттєвого полігону на півночі Авдіївки.

Інший російський блогер заявив, що українські сили контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу та що передбачувані повідомлення про захоплення заводу російськими військами є хибними. Проте ISW не помічав через російські заяви про те, що російські війська захопили Авдіївський коксохімічний завод.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська витіснили українські війська з кількох невказаних позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження.

Російські блогери стверджували, що українські сили 13 листопада успішно контратакували та просунулися вперед у районі Авдіївки. Російський блогер стверджував, що українські війська просунулися до залізничної станції поблизу Степового і неподалік ресторану "Царське полювання" безпосередньо на південь від Авдіївки.

Інший російський блогер стверджував, що українські сили безуспішно атакували поблизу Красногорівки.

ISW повідомив, що 13 листопада російські війська продовжили обмежені наземні атаки на захід і південний захід від Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів. За словами Генштабу, українські війська відбили російські атаки поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська закріпилися біля Новомихайлівки, але зараз не можуть штурмувати саму Новомихайлівку.

Українські війська 13 листопада не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на захід та південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

Російський військовий блогер заявив, що українські війська відновили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але 13 листопада не просунулися ні на крок.

Інший військовий блогер стверджував, що українські війська атакували на північ від Новодонецького та Новомайорського і що у цьому районі тривають позиційні бої.

За словами інституту, російські війська провели наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але 13 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви та поблизу Старомайорська.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська залишаються активними на північ від Приютного та поблизу Урожайного, хоча ISW не спостерігав якихось значних успіхів Росії в цьому районі протягом кількох місяців.

Як повідомляє ISW, українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але 13 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська провели масштабніші, ніж зазвичай, атаки за підтримки танків на північ від Вербового і що взаємні обстріли продовжуються.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Рівного, Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Російський військовий блогер заявив, що бойові дії вздовж лінії Копані - Роботине мають позиційний характер.

За повідомленнями ISW, російські війська проводили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 13 листопада не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили невказану укріплену українську позицію поблизу Роботиного. Російське джерело стверджувало, що російські війська контратакували з Новофедорівки, але не уточнили результат.

Український генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та 13 листопада просунулися вперед. Російські блогери 12 та 13 листопада стверджували, що українські війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Російський військовий блогер 13 листопада заявив, що російським військам вдалося витіснити українське військо з невстановлених позицій поблизу Кринка. Російське джерело стверджувало, що українські війська провели невдалі наступальні маневри поблизу Кринків.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська наполегливо намагаються закріпитися поблизу Пойми та Піщанівки. Російські джерела стверджували, що російські війська використовують вогневу міць, щоб перешкодити українському перекиданню особового складу та матеріальних засобів на східний берег.

Російський блогер заявив, що підрозділи російської 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) діють поблизу Кринків. Раніше повідомлялося, що українські контрнаступальні операції зробили 810 бригаду морської піхоти неефективною станом на 22 вересня.

За повідомленнями ISW, 13 листопада російські війська завдали авіаційних та артилерійських ударів по правобережжі Херсонської області.

Південне оперативне командування України 13 листопада заявило, що минулої доби російські війська завдали чотири авіаудари 41 авіабомбою по населених пунктах Херсонської області.

Представник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські авіабомби, що планують, завдають ударів по критичній інфраструктурі.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська постійно завдають ударів термобаричними артилерійськими системами TOS-1A і бомбами, що планують, по західному березі.