ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 13 ноября российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и подтвердили успехи. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 13 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к западу от Владимировки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 15 российских атак вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки и Новоегоровки.

Начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что украинские силы на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях обороняются от российских подразделений, состоящих из осужденных новобранцев, и регулярных российских подразделений, состоящих в основном из мобилизованного персонала.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские силы в этом районе часто проводят атаки группами численностью до 10 человек каждая и четырьмя - пятью транспортными средствами - элементами размером с отделение с ограниченной боевой мощью.

Российские источники утверждали, что украинские войска 13 ноября безуспешно контратаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что элементы российских войск отразили четыре украинских нападения в районе Загоруйковки и Тимковки и что элементы российской Центральной группировки войск отразили пять нападений в районе Кременной, Дибровы и Белогоровки.

Фитьо заявил, что украинские силы проводят приспособленческие наступательные действия для улучшения своих тактических позиций на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Операция №2 - Донецкая область

ISW сообщил, что украинские войска провели наземные атаки под Бахмутом 13 ноября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали штурмовые операции в Бахмутском направлении.

Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Клещиевки, Курдюмовки и Ивановского.

По сообщениям института, 13 ноября российские войска продолжили локальные наступательные операции под Бахмутом и подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к западу от Ягодного.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к востоку от Клещиевки и вблизи Дубово-Васильевки, Ивановского и Андреевки.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что российские войска пересекли железнодорожное полотно близ Клещиевки и укрепляют контроль над позициями в северной части Клещиевки, хотя ISW на данный момент не может подтвердить это утверждение.

Российский блогер утверждал, что российские войска вытеснили украинские войска из Клещиевки несколько дней назад, в то время как другой блогер утверждал, что украинские силы все еще контролируют Клещиевку. ISW не наблюдала визуальных свидетельств продвижения России в саму Клещиевку.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в направлении Богдановки и установили новые позиции вблизи Берховского водохранилища.

По словам ISW, 13 ноября российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой и добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 10 ноября, показывает, что российские войска недавно продвинулись к восточной окраине Степового.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки к юго-востоку и югу от Новокалиново, к востоку от Первомайского и Новобахмутовки, а также вблизи Авдеевки и Северного.

Несколько российских военных блогеров заявили, что боевые действия продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и мусорного полигона на севере Авдеевки.

Другой российский блогер заявил, что украинские силы контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что предполагаемые сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными. Однако ISW не замечал за российских заявлений о том, что российские войска захватили Авдеевский коксохимический завод.

Российский военный блогер заявил, что российские войска вытеснили украинские войска с нескольких неуказанных позиций в промышленной зоне на южном фланге Авдеевки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы 13 ноября успешно контратаковали и продвинулись вперед в районе Авдеевки. Российский блогер утверждал, что украинские войска продвинулись к железнодорожной станции близ Степового и недалеко от ресторана "Царская охота" непосредственно к югу от Авдеевки.

Другой российский блогер утверждал, что украинские силы безуспешно атаковали близ Красногоровки.

ISW сообщил, что 13 ноября российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к западу и юго-западу от Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. По словам Генштаба, украинские войска отразили российские атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Российский военный блогер заявил, что российские войска закрепились возле Новомихайловки, но в настоящее время не могут штурмовать саму Новомихайловку.

Украинские войска 13 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу и юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

Российский военный блогер заявил, что украинские войска возобновили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но 13 ноября не продвинулись ни на шаг.

Другой военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали к северу от Новодонецкого и Новомайорского и что в этом районе продолжаются позиционные бои.

По словам института, российские войска провели наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но 13 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Золотой Нивы и вблизи Старомайорска.

Российский военный блогер заявил, что российские войска остаются активными к северу от Приютного и близ Урожайного, хотя ISW не наблюдал каких-либо значительных успехов России в этом районе в течение нескольких месяцев.

Как сообщает ISW, украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но 13 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска провели более масштабные, чем обычно, атаки при поддержке танков к северу от Вербового и что взаимные обстрелы продолжаются.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали близ Ровного, Работино, Новопрокоповки и Вербового.

Российский военный блогер заявил, что боевые действия вдоль линии Копани - Работино носят позиционный характер.

По сообщениям ISW, российские войска проводили наступательные операции в западной части Запорожской области, но 13 ноября не добились никаких подтвержденных успехов. Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили неуказанную укрепленную украинскую позицию близ Работино. Российский источник утверждал, что российские войска контратаковали из Новофедоровки, но не уточнил исход.

Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Работино.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед. Российские блогеры 12 и 13 ноября утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в Крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Российский военный блогер 13 ноября заявил, что российским войскам удалось вытеснить украинских войск с неустановленных позиций близ Крынков. Российский источник утверждал, что украинские войска провели неудачные наступательные маневры вблизи Крынков.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска настойчиво пытаются закрепиться вблизи Поймы и Пищановки. Российские источники утверждали, что российские войска используют огневую мощь, чтобы помешать украинской переброске личного состава и материальных средств на восточный берег.

Российский блогер заявил, что подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) действуют вблизи Крынков. Ранее сообщалось, что украинские контрнаступательные операции сделали 810-ю бригаду морской пехоты неэффективной по состоянию на 22 сентября.

По сообщениям ISW, 13 ноября российские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по правобережью Херсонской области.

Южное оперативное командование Украины 13 ноября заявило, что за прошедшие сутки российские войска нанесли четыре авиаудара 41 авиабомбой по населенным пунктам Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские планирующие авиабомбы наносят удары по критической инфраструктуре.

Российский военный блогер заявил, что российские войска постоянно наносят удары термобарическими артиллерийскими системами TOS-1A и планирующими бомбами по западному берегу.