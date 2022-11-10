ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ продовжують наступ під Херсоном. Актуальна мапа боїв в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 10 листопада 2022 15:57
ЗСУ продовжують наступ під Херсоном. Актуальна мапа боїв в Україні Фото: ЗСУ продовжують наступ під Херсоном (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на четвер, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Згідно з оновленням карти о 15.20, українські військові звільнили Брускинське, Киселівку та Бороденське Херсонської області. Зокрема, Киселівка розташована за 15 км від Херсона, від якого влаштували відхід окупанти.

ЗСУ продовжують наступ під Херсоном. Актуальна мапа боїв в Україні

ЗСУ продовжують наступ під Херсоном. Актуальна мапа боїв в Україні

Зазначимо, що ЗСУ продовжують свій контрнаступ в Херсонській області, поки росіяни заявляють про так званий відступ на правий берег Дніпра.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові 10 листопада повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа