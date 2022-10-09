ЗСУ продовжують наступ біля Сватового, а окупанти атакують біля Бахмуту та Авдіївки (мапи)

Українські військові продовжують контрнаступ у Харківській та Луганській областях. Своєю чергою, окупанти займають оборонні позиції на півночі Херсонської області, втрачаючи живу силу, та атакують населені пункти навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW)

Лінія "Оскол - Кремінна"

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції з Харківської області у напрямку Сватового. Окупанти продовжили обстріли Куп'янська та найближчих населених пунктів. Російські війська здійснювали планові артилерійські, авіаційні та ракетні удари на сході України в районі Харкова, Богодухова та Ізюма.

При цьому російські окупанти продовжують зазнавати втрат особового складу в Луганській області. Так, 8 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська доправили 300 поранених у шпиталь у Луганській області.

Херсонська область

За даними ISW, 8 жовтня російські війська продовжували займати оборонні позиції у Херсонській області. В ОК "Південь" уточнили, що російські сили продовжують обстрілювати райони вздовж лінії зіткнення, щоб запобігти просуванню українських військ, і розпочали створення нових рубежів оборони в Бериславському та Новокахівському районах.

При цьому ЗСУ продовжують консолідуватися вздовж лінії фронту в районі Давидового Броду та Малої Олександрівки.

Також повідомляється про бої, що продовжуються, на північ і північний захід від міста Херсон, поблизу українського плацдарму на річці Інгулець і на північний схід від Берислава 8 жовтня. Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили атаку російських військ за 20 км на північний захід від міста Херсона. При цьому російські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Давидового Броду та Малої Олександрівки.

При цьому ЗСУ продовжили операцію з перехоплення військ у Херсонській області для підтримки південного контрнаступу. Українські війська завдали ударів по трьох скупченнях російської живої сили та техніки, а також по логістичному пункту у Бериславському районі. Також українська авіація завдала ударів по російських системах ППО у Бериславському та Каховському районах. На геолокаційних знімках видно, що українські сили, ймовірно, завдали удару по п'яти сховищам ПММ біля Киселівки Білозерського району. Повідомляється, що українські сили збили російський безпілотник "Орлан-10" у Бериславському районі.

Донбас

Російські сили продовжували завдавати ударів по всій Донецькій області 8 жовтня. Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки на Бахмут та навколо нього в районі Білогорівки, Бахмутського та Червоної Гори на півночі, а також Майорська, Зайцевого - на півдні. Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбивали наземні атаки російських військ у районі Авдіївки у районі Першотравневого, Веселого, Кам'янки та Невельського, а також у західній частині Донецької області у районі Перемоги, Красногорівки та Новомихайлівки.

Українські сили, ймовірно, завдавали ударів по залізничних станціях у тилу Росії в Донецькій області 8 жовтня. Зокрема, ЗСУ завдали удару по залізничній станції в Іловайську Донецької області, пошкодивши три цистерни з дизельним паливом для потягів та технічне приміщення станції.