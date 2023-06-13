ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку: карти боїв від ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

12 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Російське джерело стверджує, що російські сили відбили українську атаку на лінії Лиман Перший - Вільшана (11 км на північний схід від Куп’янська). На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 червня, видно підрозділи російської 85-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус так званої "ЛНР"), які діють поблизу Білогорівки.

Бої на Донбасі

Українські та російські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута 12 червня. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські сили просунулися на флангах Бахмута від 250 до 700 метрів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за останній тиждень українські війська просунулися на лівому фланзі Бахмута на 1,5 км, а на правому - на 3,5 км, зайнявши загалом 16 квадратних кілометрів території.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили штурмують Бергівку (6 км на північний захід від Бахмута) і наступають поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

Український Генеральний штаб повідомив у своєму ситуаційному звіті за 06:00, що російські сили проводили невдалі наступальні операції поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута), але не повідомив про бої навколо Бахмута у своєму ситуаційному звіті за 18:00.

На кадрах, опублікованих 12 червня, нібито видно, як російські сили 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту) діють на флангах Бахмута.

12 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, як нібито діють чеченські сили "Сівер-Ахмат" на Мар’їнському напрямку.

На опублікованих 12 червня кадрах нібито видно, як 110-та окрема мотострілецька бригада (1-й корпус армії так званої "ДНР") діє поблизу Красногорівки (5 км на північ від Мар’їнки). Російське МО заявило, що російські сили відбили дві українські атаки на північ від Авдіївки.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили провели невдалі штурмові операції поблизу Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки) та Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів станом на 12 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися до позицій на захід від Новодонецького (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та інші українські офіційні джерела 12 червня підтвердили, що українські війська звільнили райони на південь і південний захід від Великої Новосілки, зокрема Левадне (20 км на південний захід), Новодарівку (15 км на південний захід), Нескучне (безпосередньо на південь), Сторожове (3 км на південний захід), Благодатне (3 км на південь) та Макарівку (5 км на південь).

Ці заяви спростовують заяви Росії про те, що 127-а мотострілецька дивізія (5-та загальновійськова армія Східного військового округу) відбила Макарівку, а також заяви про те, що станом на 12 червня Новодарівка все ще залишається під контролем.

Російські "воєнкори" стверджували, що 12 червня українські війська продовжували контратаку та наступ на південь від Макарівки. Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили просунулися на 5-6 кілометрів на південь від Макарівки, а російські війська відступили аж на 10 кілометрів на південь від Великої Новосілки.

Вони також повідомляли про продовження українських контратак на південний захід від Великої Новосілки. Один військовий блогер повідомив, що статус російських позицій у Рівнополі (9 км на південний захід від Великої Новосілки) неясний і що російським військам, можливо, доведеться відійти з цього населеного пункту через українське просування на схід від Рівнополя та на південь від Великої Новосілки.

12 червня російські та українські джерела заявили, що російські війська зруйнували дамбу на річці Мокри Яли на південь від Великої Новосілки 11 червня після того, як російські джерела спочатку стверджували, що українські війська підірвали дамбу. "Воєнкори" стверджували, що загін "Шторм" 40-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) РФ захопив покинуту західну бронетехніку на південний схід від Великої Новосілки.

Російські джерела повідомляли, що 12 червня українські війська проводили обмежені контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Російські військові блогери стверджували, що українські війська проводили диверсії та розвідку на лінії фронту в районі Оріхова.

Інші російські "воєнкори" стверджували, що українські сили провели відносно мало контратак у районі Оріхова, і що російська авіація використовувала керовані авіаційні бомби для ударів по українських резервах у цьому районі. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що українські війська звільнили Лобкове (26 км на південний захід від Оріхова) у невстановлену дату.

Російський військовий блогер стверджував, що 417-й розвідувальний батальйон РФ (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діє на першій лінії оборони в напрямку Роботине-Вербове на південь і південний схід від Оріхова. Деякі російські джерела стверджували, що вночі з 11 на 12 червня російські сили відбили невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи на південь від Гуляйполя.

Ситуація на фронті 12 червня

Росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках у Донецькій області. Там за добу відбулось 23 бойових зіткнення.

Також на ранок доби було відомо про 216 180 ліквідованих росіян.

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