ЗСУ продовжують діяти у Первомайському попри заяви РФ про захоплення села, - карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Українські сили просунулися на південь від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на північний схід від Білогорівки (на південь від Кремінної), хоча сталося це, ймовірно, не протягом останніх 24 годин.

Позиційні бої тривали:

на південний захід від Сватового біля Твердохлібового;

біля самої Кремінної;

на захід від Кремінної біля Ямполівки, Тернів, Торського;

на південь від Кремінної біля Діброви, Григорівки та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

20 квітня тривали позиційні бойові дії на сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута). Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі триваючих боїв у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися вздовж траси Т0504 (Часів Яр-Бахмут) на північний захід від Іванівського (на південний схід від Часового Яру).

Російський мілблогер стверджував, що окупанти просунулися також на південь від Нового мікрорайону (східний Часів Яр), але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Бої тривали:

на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки;

поблизу самого Часового Яру, в тому числі біля Нового мікрорайону;

на південний схід від Часового Яру біля Іванівського та Кліщіївки;

на південь від Часового Яру поблизу Південного.

Експерти Інституту припускають, що російські війська намагаються використати відносно значний тактичний прогрес на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, де нещодавно знову досягли незначних успіхів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські війська просунулися в межах південно-східного Очеретиного - приблизно на три кілометри вздовж залізничної колії до південно-східної околиці Очеретиного.

Постійна російська присутність у цьому районі, на думку аналітиків, може свідчити про те, що російські війська встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях населеного пункту.

Український військовослужбовець, який діє на авдіївському напрямку, 19 квітня заявив, що російські війська значно активізували наступ у напрямку Очеретиного та, схоже, передислокували туди значну кількість артилерії та піхотних підрозділів на авдіївському напрямку. При цьому, за його словами, війська РФ послабили тиск на Бердичі та Уманське, але продовжують вести потужні штурми поблизу Семенівки (на захід від Авдіївки).

Російське джерело нещодавно стверджувало, що окупанти починають тактичну паузу на Авдіївському фронті, за винятком районів Очеретине та Нетайлове (на південний захід від Авдіївки).

Очеретине розташоване на стику між українською оборонною лінією, яку російські війська атакували після захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року, та наступною оборонною лінією, розташованою далі на захід, яку російські джерела ідентифікували як більш сильно укріплену лінію. Російським військам, зокрема, доведеться пройти через Очеретине та стабілізувати північний фланг авдіївського напрямку, перш ніж вони зможуть продовжити тактичний прорив української оборони в цьому районі.

ISW не знайшла візуальних доказів різноманітних заяв росіян про просування на інших ділянках фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, свідчать про те, що українські сили продовжують діяти в Первомайському, незважаючи на заяву Міноборони Росії 13 квітня про захоплення населеного пункту російськими військами, зазначається у звіті.

Бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Семенівки, Уманського, Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Окупанти стверджували, що 20 квітня їхні війська просунулися на захід від Донецька, але Інститут не може підтвердити зміни на лінії фронту.

Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

На ділянці кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджень змін на лінії зіткнення немає.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок та Антонівського мосту (на північ від Олешків), але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Ситуація на фронті