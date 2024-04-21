ВСУ продолжают действовать в Первомайском, несмотря на заявления РФ о захвате села, - карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Украинские силы продвинулись к югу от Кременной во время позиционных боев вдоль линии Сватово-Кременной.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись к северо-востоку от Белогоровки (южнее Кременной), хотя произошло это, вероятно, не в течение последних 24 часов.

Позиционные бои продолжались:

юго-западнее Сватового у Твердохлебового;

у самой Кременной;

к западу от Кременной возле Ямполевки, Тернов, Торского;

к югу от Кременной возле Дибровы, Григоровки и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

20 апреля продолжались позиционные боевые действия на северском направлении (к северо-востоку от Бахмута). Подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Часова Яра на фоне продолжающихся боев в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль трассы Т0504 (Часов Яр-Бахмут) к северо-западу от Ивановского (юго-восточнее Часова Яра).

Российский милблогер утверждал, что оккупанты продвинулись также к югу от Нового микрорайона (восточный Часов Яр), но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Бои продолжались:

северо-восточнее Часова Яра вблизи Богдановки;

вблизи самого Часова Яра, в том числе у Нового микрорайона;

юго-восточнее Часова Яра у Ивановского и Клещиевки;

к югу от Часова Яра вблизи Южного.

Эксперты Института предполагают, что российские войска пытаются использовать относительно значительный тактический прогресс к северо-западу от Авдеевки вблизи Очеретино, где недавно снова добились незначительных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, показывают, что российские войска продвинулись в пределах юго-восточного Очеретино - примерно на три километра вдоль железнодорожного пути до юго-восточной окраины Очеретино.

Постоянное российское присутствие в этом районе, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о том, что российские войска установили небольшой тактический плацдарм в окрестностях населенного пункта.

Украинский военнослужащий, действующий на авдеевском направлении, 19 апреля заявил, что российские войска значительно активизировали наступление в направлении Очеретино и, похоже, передислоцировали значительное количество артиллерии и пехотных подразделений на авдеевском направлении. При этом, по его словам, войска РФ ослабили давление на Бердычи и Уманское, но продолжают вести мощные штурмы вблизи Семеновки (к западу от Авдеевки).

Российский источник недавно утверждал, что оккупанты начинают тактическую паузу на Авдеевском фронте, за исключением районов Очеретино и Нетайлово (юго-западнее Авдеевки).

Очеретино расположено на стыке между украинской оборонной линией, которую российские войска атаковали после захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, и следующей оборонной линией, расположенной западнее, которую российские источники идентифицировали как более сильно укрепленную линию. Российским войскам, в частности, придется пройти через Очеретино и стабилизировать северный фланг авдеевского направления, прежде чем они смогут продолжить тактический прорыв украинской обороны в этом районе.

ISW не нашла визуальных доказательств всевозможных заявлений россиян о продвижении на других участках фронта.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 апреля, свидетельствуют, что украинские силы продолжают действовать в Первомайском, несмотря на заявление Минобороны России 13 апреля о захвате населенного пункта российскими войсками, отмечается в отчете.

Бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки, Очеретиного, Бердычей;

к западу от Авдеевки в районе Семеновки, Уманского, Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Оккупанты утверждали, что 20 апреля их войска продвинулись к западу от Донецка, но Институт не может подтвердить изменения на линии фронта.

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

На участке границы Донецкой и Запорожской областей шли позиционные боевые действия, однако подтверждений изменений на линии столкновения нет.

Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области в районе Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работиного), но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок и Антоновского моста (север Олешков), но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Ситуация на фронте