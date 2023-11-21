ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 20 листопада російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна та незначно просунулися в районі Кремінної. Відеозапис з геолокацією, опублікований 20 листопада, показує, що російські війська трохи просунулися в лісовому масиві на південь від Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Сіньківки та Іванівки та на схід від Петропавлівки.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наступальні операції на схід від Куп'янська та на південь від Кремінної, але 20 листопада не просунулися вперед. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Загоруйківки та Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

Українські військові джерела 20 листопада повідомили, що українські війська продовжили успішні штурмові дії на південь від Бахмуту.

20 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку та, як повідомляється, просунулися на південний захід від Бахмута.

Російські блогери широко розповсюджували повідомлення про те, що російські війська наступають у районі Кліщіївки та зміцнюють позиції у прилеглих лісових масивах та на залізничній станції.

Один із військових блогерів заявив, що ситуація навколо Бахмута нещодавно досягла переломного моменту і що російські війська подолали "позиційний глухий кут", щоб змінити контроль і повернути позиції між Кліщіївкою та Андріївкою.

Український генеральний штаб повідомив про безуспішні російські наступи поблизу Кліщіївки, Андріївки та на схід від Південного.

Українські війська 20 листопада продовжували контратаки на північний захід від Горлівки, але жодних підтверджених успіхів не досягли. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 19 листопада, видно, як російські безпілотники завдають ударів по українських силах поблизу терикону на північний захід від Горлівки між Шумами та Південним.

Міністерство оборони Росії заявило, що елементи російського Південного угруповання військ відбили українську атаку під Шумами.

За словами ISW, 20 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що бойові дії продовжуються на північний захід від Авдіївки і що російські війська просунулися в районі Новокалинове та Очеретине.

Український генеральний штаб повідомив про безуспішні російські наступи на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, а також поблизу Степового, Північного та самої Авдіївки.

Представник 47-ї механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лазуткін зазначив, що нещодавній снігопад у районі Авдіївки вплинув на операції та обмежив видимість як для українських, так і для російських військ, але повідомив, що російські війська продовжують спроби прорватися до Авдіївки невеликими штурмами.

Російські джерела стверджували, що українські сили безуспішно контратакували під Авдіївкою 20 листопада. Блогери стверджували, що українські війська зробили невелику та безуспішну контратаку в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки, але російські війська виявили та відбили атаку.

Один із військових блогерів стверджував, що українські війська продовжували контратаки поблизу Степового. Інший військовий блогер зазначив, що українські війська контратакують на південь від Авдіївки та поблизу району сміттєвого полігону на північ від Авдіївки.

Як повідомляє ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 20 листопада, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Красногорівки та Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Деякі блогери стверджували, що російські війська нещодавно досягли успіху в Мар'їнці, але повідомили, що подробиць про передбачувані російські наступи тут поки що немає.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили провели невдалу атаку поблизу Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про українські атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 22 листопада. Російський батальйон “Восток”, який нині діє в районі кордону Донецької та Запорізької областей, заявив, що погані погодні умови обмежують здатність російських та українських сил керувати літаками та безпілотниками, що призводить до зменшення артилерійського вогню.

Російські війська 22 листопада провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей і нещодавно трохи просунулися вперед. На опублікованих 13 листопада геолокаційних кадрах видно, як українські війська відбивають атаку підрозділів російської армії, і вказується, що російські війська нещодавно досягли обмежених успіхів на захід від Новодонецького.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували поблизу Урожайного увечері 19 листопада.

На кадрах, опублікованих 20 листопада, імовірно видно підрозділи російської армії, що діють уздовж лінії Старомайорське-Урожайне.

За словами ISW, українські війська провели наступальні операції у західній частині Запорізької області 20 листопада, але не досягли підтверджених чи заявлених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Офіційний представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов та російські блогери стверджували, що українські війська атакували на схід від Роботиного, неподалік Вербового та в напрямку Новопрокопівки.

Російські війська 20 листопада провели обмежені наземні атаки в західній частині Запорізької області й не досягли підтверджених успіхів.

Українські війська 20 листопада продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що українські війська розширили зону свого контролю у західній частині Кринків і що біля населеного пункту продовжуються бойові дії.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 20 листопада, показує, що російські війська продовжують завдавати термобаричних артилерійських ударів ТОС-1А по українських силах, що діють поблизу Кринків.

Російські блогери стверджували, що українські війська атакували у напрямку Пойми та Піщанівки.