ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 20 ноября российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись в районе Кременной. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 20 ноября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в лесном массиве к югу от Кременной.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Синьковки и Ивановки и к востоку от Петропавловки.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наступательные операции к востоку от Купянска и к югу от Кременной, но 20 ноября не продвинулись вперед. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Загоруйковки и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Украинские военные источники 20 ноября сообщили, что украинские войска продолжили успешные штурмовые действия к югу от Бахмута.

20 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись к юго-западу от Бахмута.

Российские блогеры широко распространяли сообщения о том, что российские войска наступают в районе Клещиевки и укрепляют позиции в близлежащих лесных массивах и на железнодорожной станции.

Один из военных блогеров заявил, что ситуация вокруг Бахмута недавно достигла переломного момента и что российские войска преодолели "позиционный тупик", чтобы сменить контроль и вернуть позиции между Клещиевкой и Андреевкой.

Украинский генеральный штаб сообщил о безуспешных российских наступлениях вблизи Клещиевки, Андреевки и к востоку от Пивденного.

Украинские войска 20 ноября продолжали контратаки к северо-западу от Горловки, но никаких подтвержденных успехов не добились. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 19 ноября, видно, как российские беспилотники наносят удары по украинским силам вблизи террикона к северо-западу от Горловки между Шумами и Пивденным.

Министерство обороны России заявило, что элементы российской Южной группировки войск отразили украинскую атаку под Шумами.

По словам ISW, 20 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российские блогеры утверждали, что боевые действия продолжаются к северо-западу от Авдеевки и что российские войска продвинулись в районе Новокалиново и Очеретино.

Украинский генеральный штаб сообщил о безуспешных российских наступлениях к востоку от Новобахмутовки и Новокалиново, а также вблизи Степового, Северного и самой Авдеевки.

Представитель 47-й механизированной бригады ВСУ Дмитрий Лазуткин отметил, что недавний снегопад в районе Авдеевки повлиял на операции и ограничил видимость как для украинских, так и для российских войск, но сообщил, что российские войска продолжают попытки прорваться к Авдеевке небольшими штурмовыми группами пехоты.

Российские источники утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали под Авдеевкой 20 ноября. Блогеры утверждали, что украинские войска предприняли небольшую и безуспешную контратаку в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки, но российские войска обнаружили и отразили атаку.

Один из военных блогеров утверждал, что украинские войска продолжали контратаки вблизи Степового. Другой военный блогер отметил, что украинские войска контратакуют к югу от Авдеевки и вблизи района мусорного полигона к северу от Авдеевки.

Как сообщает ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 20 ноября, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Красногоровки и Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Некоторые блогеры утверждали, что российские войска недавно добились успеха в Марьинке, но сообщили, что подробностей о предполагаемых российских наступлениях здесь пока нет.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы провели неудачную атаку вблизи Новомихайловки.

"Южная ось"

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об украинских атаках в районе границы Донецкой и Запорожской областей 22 ноября. Российский батальон “Восток”, в настоящее время действующий в районе границы Донецкой и Запорожской областей, заявил, что плохие погодные условия ограничивают способность российских и украинских сил управлять самолетами и беспилотниками, что приводит к уменьшению артиллерийского огня.

Российские войска 22 ноября провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей и недавно незначительно продвинулись вперед. На опубликованных 13 ноября геолокационных кадрах видно, как украинские войска отражают атаку подразделений российской армии, и указывается, что российские войска недавно добились ограниченных успехов к западу от Новодонецкого.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Старомайорского. Российские СМИ утверждали, что российские войска атаковали близ Урожайного вечером 19 ноября.

На кадрах, опубликованных 20 ноября, предположительно видны подразделения российской армии действующие вдоль линии Старомайорское-Урожайное.

По словам ISW, украинские войска провели наступательные операции в западной части Запорожской области 20 ноября, но не добились подтвержденных или заявленных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Официальный представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов и российские блогеры утверждали, что украинские войска атаковали к востоку от Работино, недалеко от Вербового и в направлении Новопрокоповки.

Российские войска 20 ноября провели ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области и не добились подтвержденных успехов.

Украинские войска 20 ноября продолжили операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска расширили зону своего контроля в западной части Крынков и что возле населенного пункта продолжаются боевые действия.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 20 ноября, показывает, что российские войска продолжают наносить термобарические артиллерийские удары ТОС-1А по украинским силам, действующим вблизи Крынков.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска атаковали в направлении Поймы и Пищановки.