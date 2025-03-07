У ЗСУ призначили радницю з гендерних питань

Жінки у ЗСУ

Станом на першу половину 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних силах України становила близько 70 тисяч осіб. За даними Міноборони, з них 47,2 тисячі - військовослужбовиці, 6,5 тисяч перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч жінок знаходяться на лінії зіткнення.

Минулого місяця у Міністерстві оборони повідомляли, що жінок, які цікавляться службою в армії, стає також більше.

Більше про військовий облік жінок та які зміни були запроваджені - у матеріалі РБК-Україна.

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