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ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Київ, Субота 18 березня 2023 08:13
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: втрати російських військ складають вже близько 164 200 убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 880 окупантів. Також вони знищили 14 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків - 3511 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2560 (+8) од,
  • РСЗВ - 506 (+2) од,
  • засоби ППО - 265 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),
  • крилаті ракети - (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 259 (+1).

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження російських військ.

Також ми писали про те, що українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів.

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ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
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