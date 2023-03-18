ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 880 окупантів. Також вони знищили 14 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3511 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6830 (+7) од,

артилерійських систем - 2560 (+8) од,

РСЗВ - 506 (+2) од,

засоби ППО - 265 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14),

крилаті ракети - (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од,

спеціальна техніка - 259 (+1).

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження російських військ.

Також ми писали про те, що українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів.

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