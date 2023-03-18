ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 880 оккупантов. Также они уничтожили 14 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,

танков - 3511 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,

РСЗО - 506 (+2) ед,

средства ПВО - 265 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+14),

крылатые ракеты - (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,

специальная техника - 259 (+1).

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения российских войск.

Также мы писали, что украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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