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ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Киев, Суббота 18 марта 2023 08:13
ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: потери российских войск составляют уже около 164 200 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 880 оккупантов. Также они уничтожили 14 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
  • танков - 3511 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6830 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2560 (+8) ед,
  • РСЗО - 506 (+2) ед,
  • средства ПВО - 265 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2159 (+14),
  • крылатые ракеты - (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,
  • специальная техника - 259 (+1).

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения российских войск.

Также мы писали, что украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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