ЗСУ "притупили" наступ РФ у Харківській області, ворог просувається на Донбасі: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися поблизу Липців у Харківській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в межах південно-східного Глибокого.

Командир українського батальйону, який діє на Харківському напрямку, заявив, що ворог накопичує особовий склад поблизу Глибокого, використовуючи легку техніку (мотоцикли та квадроцикли), щоб підвести піхоту впритул до лінії фронту.

Російські "воєнкори" відзначали посилення темпів наступальних дій РФ біля Липців і стверджували, що російські війська просунулися в напрямку Липців до 350 метрів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії перейшли до дій "активної оборони" на лінії Глибоке - Лук'янці.

Він припустив, що ЗСУ, можливо, притупили темпи просування росіян, і змусили перейти до тактичної оборони.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог також вів штурм у напрямку Зелене (на схід від Липців).

Війська РФ нещодавно просунулися на поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що загарбники просунулися в межах Стариці.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито просунулися на Вовчанському напрямку до 350 метрів, і що ЗСУ контратакують у Вовчанську.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що противник вів штурм Синельникового (на південний захід від Вовчанська).

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження російських наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 29 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Торського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Берестового і на схід від Андріївки, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські штурми в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, біля Степової Новоселівки, біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Невського, коло Тернів і Торського, в районі Серебрянського лісу та поблизу Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

В Генштабі ЗСУ повідомили, що 29 травня російські війська здійснили один наземний удар на Сіверському напрямку в районі Виїмки.

Війська РФ нещодавно мали незначний успіх на схід і південний схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що окупанти просунулися на південь від Іванівського та в межах мікрорайону Каналу у східній частині Часового Яру.

"Воєнкори" розповідали, що війська РФ покращили свої тактичні позиції в мікрорайоні Каналу відповідно до доступних геолокаційних кадрів.

Російський блогер стверджував, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) створили нові плацдарми на південній та східній околицях Нового мікрорайону у Часовому Ярі, хоча в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження.

Інший "воєнкор" стверджував, що частини російської 200-ї мотострілецької бригади начебто витісняють ЗСУ з їхніх позицій у лісових масивах на північ від Калинівки.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про наземні обстріли Росії поблизу Нового мікрорайону, біля Григорівки, Іванівського, поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 травня, показують, що механізований загін окупантів висунувся до бурелому на південний схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 травня окупанти досягли "часткового успіху" в невизначеному районі поблизу Авдіївки після обстрілів за підтримки російської авіації.

Кілька російських блогерів стверджували, що війська РФ нібито просунулися в районі Уманського, причому один блогер розповідав, що російські війська просунулися на північ і північний схід від населеного пункту, а інший стверджував, що просунулися на глибину до 420 метрів у лісистій місцевості поблизу Уманського.

"воєнкори" також стверджували, що війська РФ атакують вздовж лінії Сокіл - Уманське - Карлівка, і що почали бої за лісові масиви поблизу Карлівського водосховища поблизу Карлівки.

Генштаб ЗСУ інформував про високу інтенсивність обстрілів на Покровському (західніше Авдіївки) напрямку 29 травня.

29 травня війська РФ продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські джерела поширили кадри, на яких показано механізований штурм російського посиленого взводу поблизу Красногорівки (на захід від Донецька) і стверджували, що військам РФ нібито вдалося прорвати деякі оборонні лінії ЗСУ в цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та поблизу неї та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Повідомляється, що нещодавно війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Кілька російських "воєнкорів№ 29 травня заявили, що частини російського 394-го мотострілецького та 218-го танкового полків начебто просунулися до центральної частини Старомайорського та в межах Урожайного.

Один блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 100 метрів вздовж фронту шириною 200 метрів на північ до Урожайного та на 100 метрів углиб уздовж фронту шириною 300 метрів у Старомайорському.

Проте в ISW ще не знайшли візуального підтвердження цих заявлених досягнень, але спостерігали кадри нещодавніх російських штурмів за допомогою бронетехніки зменшеного розміру в районі Старомайорського.

У звіті аналітиків зазначається, що окупанти, можливо, досягли незначних успіхів під час цих штурмів.

"Південна вісь"

29 травня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступати поблизу Роботиного, Вербового, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

29 травня тривали позиційні бої на східній частині Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 29 травня розповіли, що на фронті протягом доби відбулося 102 бойових зіткнення. Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп'янському і Покровському напрямках.

Також у військовому командуванні перед тим поінформували, що ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля в Харківській області та на Покровському напрямку.