У ЗСУ пояснили тактику ведення боїв з боку Росії зараз на фронті

"Як діють росіяни? Вони зараз використовують тактику малих груп, навіть по 1-2 чоловіки перебігають вперед, в укриття, накопичуються і далі переходять у штурм. Вони при цьому використовують броньовану техніку та різні транспортні засоби типу мотоцикли, квадроцикли, баггі, маючи завдання - максимально швидко наблизитись до наших позицій і зійтись у стрілецькому бою на наших позиціях", - розповів він.

При цьому, за словами полковника, у росіян така тактика простежується скрізь - штурмові дії великої кількості живої сили у поєднанні з вогневим впливом.

"Тому артилеристи і ударні безпілотники (FPV та скиди) охороняють піхоту від противника. В якому б не були укритті чи обладнаній позиції наші піхотинці - головне не дати змоги противнику підійти до них і не допустити втрати наших позицій", - зазначив військовий.

На його думку, противника треба уражати в районах зосередження, на маршрутах висування тощо, бо "розраховувати на стрілецький бій - це вже крайнє, що не можна допустити".

"Має бути максимально реалізована концепція дистанційного бою всіма засобами об'єднаної вогневої підтримки без участі нашого піхотинця. Цим самим ми збережемо життя солдата і не допустимо втрату ним позицій. Постійне нанесення авіаційних ударів КАБ різних калібрів, навала піхоти дозволяють йому мати успіх. А давить він насамперед людьми, адже техніку його ми виб'ємо", - зазначив Мусієнко.

Але, як каже заступник Командувача, навіть якщо декілька бійців ворога пройде лінію оборони українських військових, займе позицію, то туди піде ще 20-30-40 його солдат і ще більше, противник не стоїть на місці, маючи нескінченний людський ресурс.