В ВСУ объяснили тактику ведения боев со стороны России сейчас на фронте

"Как действуют россияне? Они сейчас используют тактику малых групп, даже по 1-2 человека перебегают вперед, в укрытие, накапливаются и дальше переходят в штурм. Они при этом используют бронированную технику и различные транспортные средства типа мотоциклы, квадроциклы, багги, имея задачу - максимально быстро приблизиться к нашим позициям и сойтись в стрелковом бою на наших позициях", - рассказал он.

При этом, по словам полковника, у россиян такая тактика прослеживается везде - штурмовые действия большого количества живой силы в сочетании с огневым влиянием.

"Поэтому артиллеристы и ударные беспилотники (FPV и сбросы) охраняють пехоту от противника. В каком бы ни были укрытии или оборудованной позиции наши пехотинцы - главное не дать возможности противнику подойти к ним и не допустить потери наших позиций", - отметил военный.

По его мнению, противника нужно поражать в районах сосредоточения, на маршрутах выдвижения и т.д., поскольку "рассчитывать на стрелковое сражение - это уже крайнее, чего нельзя допустить".

Должна быть максимально реализована концепция дистанционного боя всеми средствами объединенной огневой поддержки без участия нашего пехотинца. Тем самым мы сохраним жизнь солдата и не допустим потерю им позиций. Постоянное нанесение авиационных ударов КАБ различных калибров, нашествие пехоты позволяют ему преуспевать. А давит он, прежде всего, людьми, ведь технику его мы выбьем", - отметил Мусиенко.

Но, как говорит заместитель Командующего, даже если несколько бойцов врага пройдет линию обороны украинских военных, займет позицию, то туда пойдет еще 20-30-40 его солдат и еще больше, противник не стоит на месте, имея бесконечный человеческий ресурс.