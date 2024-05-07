У ЗСУ пояснили, чому Росія не використовує Кримський міст для логістики в повному обсязі

Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому росіяни не використовують його для своєї логістики в повному обсязі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", - пояснив Плетенчук.
За його словами, наразі росіяни не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики, проте це не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.
"Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", - додав Плетенчук.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що після неодноразових атак України Росія припинила постачати зброї для забезпечення своїх військ на фронті через Кримський міст. Країна-агресор перейшла на використання сухопутних маршрутів через окуповану територію.
Супутникові знімки показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.
У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.
Аналітики заявили, що ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил.
Зазначається, що використання Росією мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів і підірвала частину проїжджої частини та залізничної лінії.
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