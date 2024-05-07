В ВСУ объяснили, почему Россия не использует Крымский мост для логистики в полном объеме

Крымский мост может не выдержать нагрузки после получения повреждений в результате украинских атак. Поэтому россияне не используют его для своей логистики в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать. Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна", - пояснил Плетенчук.
По его словам, сейчас россияне не используют Крымский мост в полном объеме для логистики, однако это не мешает им перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.
"К примеру, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", - добавил Плетенчук.
Напомним, вчера мы сообщали, что после неоднократных атак Украины Россия прекратила поставки оружия для обеспечения своих войск на фронте через Крымский мост. Страна-агрессор перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.
Спутниковые снимки показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.
В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.
Аналитики заявили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.
Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.
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