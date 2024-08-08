ЗСУ повернули втрачені позиції біля Часового Яру: карти ISW

Сили оборони України повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру. Проте ворог також має територіальні успіхи у боях за Донецьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У середу, 7 серпня, на півночі Харківської області продовжувалися обмежені позиційі бої. Однак жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
За твердженнями російських воєнків, ЗСУ перекидають додаткові сили та проводять контратаки в районі Глибокого та Вовчанська.
Також російський блогер заявив, що росіяни зачищають будинки в районі висотних будівель Волчанська та просунулися на 100 метрів у південній частині населеного пункту, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження.
Харківське угруповання військ повідомило, що війська РФ збільшують кількість артилерійських пострілів у напрямку Вовчанська. Зокрема, росіяни використовують артилерійські системи ТОС-1В.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що основні сили Північної групи військ (ПГВ) Росії наразі, як і раніше, дислоковані в Харківській області. Він підкреслив, що вони ще не були розгорнуті для відповіді на дії нібито України в Курській області.
Російські війська 7 серпня продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, ворог проводив наступальні дії:
Згідно з геолокаційними кадрами від 7 серпня, ворог нещодавно просунувся на північ від Білогорівки (на північний схід Сіверська) і на північний захід від Роздолівки (на південь від Сіверська).
Аналітики додали, що 6 та 7 серпня бої тривали:
Водночас ЗСУ нещодавно відвоювали обмежені позиції біля Часового Яру. Геолокаційні кадри, зняті в невказану дату та опубліковані 7 серпня, показують, що українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2. Хоча, як пишуть аналітики, це сталося не протягом останнього дня.
Також в ISW додали, що бої продовжувалися:
Російські війська 7 серпня продовжили наземні атаки у напрямку Торецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
Декілька російських джерел повторили заяву про те, що війська РФ просунулися в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там ЗСУ, хоча ISW не спостерігала свідчень успіхів росіян у Нью-Йорку.
У вівторок та середу бої тривали:
Крім того, джерела РФ стверджували, що росіяни просунулися 7 серпня у напрямку Покровська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до одного кілометра в районі Желаного (південно-східніше від Покровська).
Повідомляється, що 6 та 7 серпня ворог провів атаки:
Представник української бригади, що діє на Покровському напрямку, 6 серпня заявив, що росіяни, які діють у районі Покровська, використовують мотоцикли для наближення до українських позицій. Потім вони проводять піхотні атаки групами по п'ять-десять осіб, а іноді й до 100 осіб, щоб уникнути втрат бронетехніки.
Також він заявив, що російські війська ховаються серед убитих на полі бою, щоб приховати свої пересування.
Геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Костянтинівки (на південний захід від Донецька).
Також аналітики пишуть, що бої тривали:
Крім того, кадри від 7 серпня свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки.
У вівторок та середу, 6 та 7 серпня, на заході Запорізької області в районі Роботино та Вербового тривали позиційні бої. Однак підтверджених змін лінії фронту не було.
Крім того, росіяни 7 серпня продовжили обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
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