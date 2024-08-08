ВСУ вернули утраченные позиции возле Часового Яра: карты ISW

Силы обороны Украины вернули часть утраченных позиций возле Часового Яра. Однако враг так же имеет территориальные успехи в боях за Донецкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В среду, 7 августа, на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои. Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
По утверждениям российских военкоров, ВСУ перебрасывают дополнительные силы и проводят контратаки в районе Глубокого и Волчанска.
Также российский блогер заявил, что россияне зачищают дома в районе высотных зданий Волчанска и продвинулись на 100 метров в южной части населенного пункта, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этому утверждению.
Харьковская группировка войск сообщила, что войска РФ увеличивают количество артиллерийских выстрелов в направлении Волчанска. В частности, россияне используют артиллерийские системы ТОС-1В.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что основные силы Северной группы войск (СГВ) России в настоящее время по-прежнему дислоцированы в Харьковской области. Он подчеркнул, что они еще не были развернуты для ответа на продолжающиеся действия якобы Украины в Курской области.
Российские войска 7 августа продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
Согласно информации Генштаба ВСУ, враг проводил наступательные действия:
Согласно геолокационным кадрам от 7 августа, враг недавно продвинулся к северу от Белогоровки (к северо-востоку Северска) и к северо-западу от Раздоловки (к югу от Северска).
Аналитики добавили, что 6 и 7 августа бои продолжались:
В то же время ВСУ недавно отвоевали ограниченные позиции возле Часового Яра. Геолокационные кадры, снятые в неуказанную дату и опубликованные 7 августа, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс и отвоевали некоторые позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2. Хотя, как пишут аналитики, это произошло не в течение последнего дня.
Также в ISW добавили, что бои продолжались:
Российские войска 7 августа продолжили наземные атаки в направлении Торецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Несколько российских источников повторили заявление о том, что войска РФ продвинулись в пределах Нью-Йорка, захватили почти весь поселок и могут окружить там ВСУ, хотя ISW не наблюдала свидетельств успехов россиян в Нью-Йорке.
Во вторник и среду бои продолжались:
Кроме того, источники РФ утверждали, что россияне продвинулись 7 августа в направлении Покровска, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись до одного километра в районе Желанного (юго-восточнее Покровска).
Сообщается, что 6 и 7 августа враг провел атаки:
Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 6 августа заявил, что россияне действующие в районе Покровска, используют мотоциклы для приближения к украинским позициям. Затем они проводят пехотные атаки группами по пять-десять человек, а иногда и до 100 человек, чтобы избежать потерь бронетехники.
Также он заявил, что российские войска прячутся среди убитых на поле боя, чтобы скрыть свои передвижения.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Константиновки (к юго-западу от Донецка).
Также аналитики пишут, что бои продолжались:
Кроме того, кадры от 7 августа, свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей к югу от Большой Новоселки.
Во вторник и среду, 6 и 7 августа, на западе Запорожской области в районе Работино и Вербового продолжались позиционные бои. Однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
Кроме того, россияне 7 августа продолжили ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.