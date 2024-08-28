ЗСУ повернули позиції біля Кремінної, але й ворог просувається на Донбасі: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У вівторок, 27 серпня, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

26 та 27 числа бої тривали в районі Глибокого та Вовчанська.

Операція 2 - Луганська область

Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції на південний захід від Кремінної на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 27 серпня.

Зокрема, геолокаційні кадри показують, що українські сили трохи просунулися в районі Серебрянського лісу.

Операція 3 - Донецька область

Війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку 26 та 27 серпня, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Також аналітики зазначають, що ворог продовжував наступ у районі Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного.

Крім того, 26 та 27 серпня противник наступав поблизу Часового Яру, а саме в районі Григорівки, Андріївки та Кліщіївки. Але, як і в минулому випадку, жодних підтверджених успіхів не мав.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 та 27 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в лісових районах на західній околиці Сєверного (на схід від Торецька) та на південно-східній околиці Торецька.

Крім того, цими днями ворог продовжив наступати в районі Нью-Йорка та Пантелеймонівки.

ISW не повідомив подробиць про ситуацію на Покровському напрямку, але зазначив, що наступальні зусилля РФ навколо Покровська в кінцевому підсумку досягнуть кульмінації, хоча терміни, коли це станеться, поки що не зрозумілі. На тлі операції ЗСУ у Курській області Росія перекинула 30 тисяч солдатів у російський регіон, що в кінцевому підсумку може погіршити російські можливості на українському театрі військових дій. Однак це буде лише після кульмінації наступу в Покровську.

Одна з українських бригад опублікувала 26 серпня кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають атаку російської механізованої техніки чисельністю до взводу у не вказаному районі у напрямку Курахового (на захід від Донецька). Також вона заявила, що російські війська проводять щоденні атаки у цьому районі. ISW додали, що 26 та 27 серпня російські війська продовжили наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки, Острого та Георгіївки.

Згідно з геолокаційними кадрами від 26 і 27 числа, війська РФ незначно просунулися під час піхотного наступу вздовж вулиці Берегова в центральній частині Костянтинівки, а також далі на південний схід від Водяного вздовж шосе О-0532 (Т-0524) Вугледар-Костянтинівка.

Кадри від 24 серпня показують, що ворог раніше захопив більшу частину шосе в цьому районі.

26 та 27 серпня росіяни продовжили наземні атаки в районі Вугледару.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 та 27 числа ворог провів танкові атаки в районі Пречистівки (південно-схід Великої Новосілки) в районі кордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

"Південна вісь"

27 серпня противник продовжив наступальні операції на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Дніпровському напрямку (Херсонська область), зокрема на островах у дельті річки Дніпро, 26 та 27 серпня.

Міноборони РФ заявило, що підрозділи вказаного російського підрозділу ВДВ відбило спробу українського десанту на Кінбурнській косі в Миколаївській області.