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ЗСУ потопили "Ростов-на-Дону". Експерт пояснив, яку зброю могли використати військові

Україна, Субота 03 серпня 2024 21:37
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ЗСУ потопили "Ростов-на-Дону". Експерт пояснив, яку зброю могли використати військові Фото: ЗСУ потопили Ростов-на-Дону (mil.ru)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Заблоцький, Олександр Коваленко

Військові Збройних сил України потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Для цього військові могли використати ракету ATACMS або й взагалі завдати комбінованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі військово-морського експерта Defence Express Володимира Заблоцького та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Представники окупаційної "адміністрації" у ніч на 2 серпня заявили про атаку безпілотників та ракетний удар по Севастополі. Знищення "Ростова-на-Дону" цілком збігається з ударами в окупованому Криму.

Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що нібито частина балістичної ракети ATACMS пробила дах дев'ятиповерхівки.

Коваленко зауважив, що версія про те, що "Ростов" могла потопити ракета ATACMS, є цілком правдоподібною.

"Тим більше, що напередодні було опубліковано відео, як запускаються ці ракети у бік Криму. Звичайно, там немає верифікації, коли саме відео було зроблено. Але в принципі, так. ATACMS - саме ті ракети, перед якими російські засоби ППО майже безпорадні", - Розповів він виданню.

Заблоцький своєю чергою вважає, що скоріше за все удар був комбінованим. І сумнівається, що підводний човен потопила ракета ATACMS.

"Навряд чи, тому що касетний ATACMS більше для ураження аеродромів, скупчення техніки та піхоти. А це точкова ціль. Тому, я вважаю, що це була крилата ракета", - каже експерт.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що військові ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про підводний човен та удар ЗСУ, можна дізнатись в матеріалі - "Ростов-на-Дону" пішов на дно. Що відомо та чим ЗСУ могли потопити субмарину РФ".

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