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ВСУ потопили "Ростов-на-Дону". Эксперт объяснил, какое оружие могли использовать военные

Украина, Суббота 03 августа 2024 21:37
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ВСУ потопили "Ростов-на-Дону". Эксперт объяснил, какое оружие могли использовать военные Фото: ВСУ потопили Ростов-на-Дону (mil.ru)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Заблоцкий, Александр Коваленко

Военные Вооруженных сил Украины потопили российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Для этого военные могли использовать ракету ATACMS или вообще нанести комбинированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии военно-морского эксперта Defence Express Владимира Заблоцкого и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Представители оккупационной "администрации" в ночь на 2 августа заявили об атаке беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Уничтожение "Ростова-на-Дону" полностью совпадает с ударами в оккупированном Крыму.

Местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что якобы часть баллистической ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажки.

Коваленко отметил, что версия о том, что "Ростов" могла потопить ракета ATACMS, вполне правдоподобна.

"Тем более что накануне было опубликовано видео, как запускаются эти ракеты в сторону Крыма. Конечно, там нет верификации, когда само видео было сделано. Но в принципе, да. ATACMS - именно те ракеты, перед которыми российские средства ПВО почти беспомощны", - рассказал он изданию.

Заблоцкий в свою очередь считает, что, скорее всего, удар был комбинированным. И сомневается, что подлодка потопила ракета ATACMS.

"Вряд ли, потому что кассетный ATACMS больше для поражения аэродромов, скопления техники и пехоты. А это точечная цель. Поэтому я считаю, что это была крылатая ракета", - говорит эксперт.

Напомним, что сегодня стало известно, что военные ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону".

Подробнее о подлодке и ударе ВСУ, можно узнать в материале - "Ростов-на-Дону" пошел ко дну. Что известно и чем ВСУ могли потопить субмарину РФ”.

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