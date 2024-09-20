ЗСУ потіснили росіян на Покровському напрямку, РФ має успіх у Харківській області: карти ISW

Операції ЗСУ в Росії

Українські сили незначно просунулися на захід від українського виступу в Курській області - зокрема на схід від Веселого.

Також ЗСУ просунулися далі на північному боці виступу та продовжили наступ у цьому районі 19 вересня. Зокрема українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Шептуховки та на південний схід від Найдьонова.

Українські сили атакували поблизу Любимівки, Обухівки (на південний схід від Коренево та на схід від Снагоста), Крем’яного (на схід від Коренево) та Борків (на південний схід від Суджі).

Додаткові супутникові знімки, зроблені 19 вересня, показують, що тривають пожежі на 107-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії в Торопці Тверської області після удару українських безпілотників 18 вересня.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в дачні райони на захід від Глибокого (на північ від Харкова) і вздовж Трав’янського водосховища.

Російські війська продовжували наземні наступи на північ від Харківа біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Російські сили нещодавно підтвердили незначне просування на південний захід від Сватового під час продовження наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що окупанти незначно просунулися в західній Макіївці (на південний захід від Сватового) в Луганській області.

Російські військові блогери стверджували, що російські сили, які діяли на південний схід від Куп’янська, також просунулися до Глушківки, на захід і північ від Піщаного та на південь від Стельмахівки. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Операція №3 - Донецька область

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на південний схід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

18 і 19 вересня російські війська продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Російські сили незначно просунулися на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що російські війська незначно просунулися в Григорівку (на північ від Часового Яру).

19 вересня російські війська продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили.

Українські сили нещодавно відвоювали територію, а російські сили трохи просунулися на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Маринівки (на південний схід від Покровська та на північний схід від Селидового).

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Михайлівки (на південний схід від Покровська та на схід від Селидового).

18 вересня пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що російські війська контролюють 80% Гродівки (на схід від Покровська). Проте ISW оцінив, що російські війська окупували приблизно 60% Гродівки.