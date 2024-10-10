ЗСУ поповнили "обмінний фонд" групою росіян у Харківській області (відео)

Бійці бригади "Спартан", які виконують бойові завдання у Харківській області, поповнили "обмінний фонд" України. Цього разу у полон було взято ще п'ять російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків".

"Декому з них навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак їхня доля склалася зовсім інакше. Група російських окупантів провалила завдання - зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення - та потрапила в полон", - додають в ОТГ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бійці Головного управління розвідки (ГУР) взяли у полон росіян під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на півночі Харківської області.

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