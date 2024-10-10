ВСУ пополнили "обменный фонд" группой россиян в Харьковской области (видео)

Бойцы бригады "Спартан", которые выполняют боевые задачи в Харьковской области, пополнили "обменный фонд" Украины. На этот раз в плен были взяты еще пять российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков".

"Некоторым из них даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера. Однако их судьба сложилась совсем иначе. Группа российских оккупантов провалила задачу - занять посадку, окопаться и ждать подкрепления - и попала в плен", - добавляют в ОТГ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) взяли в плен россиян во время освобождениія агрегатного завода в Волчанске на севере Харьковской области.

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