ЗСУ показали відео знищення колони техніки та піхоти РФ на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зокрема нещодавно росіяни пустили колону техніки та піхоти у наступ на позиції Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Авдіївському напрямку.

Однак окупанти не досягли цілей і були знищені.

Варто зауважити, що останнім часом РФ невпинно атакує Авдіївку та околиці.

Яка ситуація в Авдіївці на зараз

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, наразі ситуація вже четверту добу по території громади "трохи тихіше.

"Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціях. Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається", - констатував він.

Нагадаємо, окупанти вже тиждень не залишають спроб захопити Авдіївку, яку ворог накриває ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових і десятками техніки всі ці дні, від чого "горить Авдіївка вся". Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснили, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.

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