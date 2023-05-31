У ЗСУ показали відео збиття російського ударного безпілотника "Ланцет"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сили ЗС України.

Російський безпілотник вдалось збити завдяки роботі воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь"

Українські військові знищив безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Ланцет

БПЛА "Ланцет" - російський баражуючий боєприпас розробки компанії ZALA Aero, він має кілька типів наведення. Його швидкість у повітрі становить до 300 км/год, а радіус польоту становить до 40 км. Максимальна маса - 12 кг. Цей БПБ може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Атака на Україну в ніч проти 30 травня

Росія вночі знову атакувала Київ, використавши дроні-камікадзе вночі, 30 травня. У небі над столицею збили близько 20 російських БПЛА. Відомо про одного загиблого та 4 поранених.

Загалом окупанти випустили по Україні 31 дрон, 29 з яких було збито. Окрім Києва, про ураження безпілотника стало відомо і у Дніпропетровській області. За останні 24 години ця атака стала третьою. Детальніше про наслідки – у матеріалі РБК-Україна.

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