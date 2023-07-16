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У ЗСУ показали відео ураження складу ракетного озброєння окупантів у Луганській області

Фото: у ЗСУ показали відео ураження складу ракетного озброєння окупантів у Луганській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному, Луганської області, було чути звуки, схожі на вибухи. Їх чули близько 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що у Луганській області", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, 15 травня у місті пролунали вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.

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