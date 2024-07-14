У ЗСУ показали яскраве знищення російської САУ "Акація" (відео)

Українські захисники знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram.

Як зазначили у Страткомі, російську САУ знищили бійці 47-ї окремої механізованої бригади. Їхню роботу коригувала 109-а бригада територіальної оборони. На відео, яке показав Стратком, можна помітити яскравий спалах після того, як українські захисники влучили по ворожій артилерії.